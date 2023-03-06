За год цены на вторичное жилье по ХМАО выросли на 12,5%

Цены на вторичное жилье в Ханты-Мансийском автономном округе за последний год повысились. В Нижневартовске рост цен на квартиры составил 12,5%. Такие данные опубликовал портал Resate.

Квадратный метр на вторичном рынке недвижимости по Югре стал дороже. Так, вартовчане с марта 2023 года платят на 8968 рублей больше, с 71,3 тысяч рублей до 80,3 тысяч рублей. В городе можно подыскать объекты как по 1,5 млн, так и за 6 млн.

Рост цен в Сургуте составил 6,5%, это почти 7 тысяч рублей. Отмечается подорожание квартир и на первичном рынке недвижимости — на 4,9%. При этом квартиры в городе и так стоят значительно дороже, чем в Нижневартовске — от 3,7 млн до 20,5 млн рублей.