Юные югорчанки выиграли финальный матч Первенства России по водному поло

Сборная Югры по водному полу стала победителем первенства России среди девочек до 14 лет. Финальный матч прошел в выходные. Юные ватерполистки из ХМАО сразились с командой «Дельфин» из Нижнего Новгорода и одержали победу со счетом 8:5.

«В командном зачете ватерполистки Югры заняли первое место. Спортсменки одержали победы во всех матчах финальной части турнира. На втором месте команда «Дельфин» (г.Нижний Новгород) и замкнула тройку лидеров «Динамо-Уралочка» из Затоуста», - сообщили в пресс-службе окружного департамента физкультуры и спорта.

Соревнования проходили с 27 февраля по 4 марта в спортивном комплексе Югорского государственного университета. В окружную столицу приехали команды из Нижнего Новгорода, Златоуста, Киришей и Астраханской области. Вместе с хозяевами участие в Первенстве приняли спортсменки из восьми команд.