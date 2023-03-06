119 новых заболевших ковидом выявили в 15 муниципалитетах Югры за последние сутки

В 15 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заболевших в Сургуте - 50, а также в Нижневартовске - 14 и Урае - 11. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 6 новых заболевших.

На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 – пневмония. Контакт установлен в 119 случаях, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Выздоровели за сутки 243 человека, за весь период пандемии – 258 286 югорчан. Скончались за весь период 2 608 пациентов с коронавирусом.