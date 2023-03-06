Жители Сургутского района стали чемпионами конкурса среди оленеводов

В Ханты-Мансийске прошел конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры. За победу боролись 30 участников из 5 муниципалитетов.

«Абсолютными чемпионами конкурса стали Светлана Комтина и Виталий Русскин из Сургутского района, каждому вручили набор инструментов, кубок и снегоход “Буран”», - сообщили в пресс-службе правительства округа.

Спортивное мероприятие прошло на базе конноспортивного клуба «Мустанг». Состязания длились два дня. Мужчины и женщины соревновались в гонках на оленьих упряжках, их снаряжению и разборке, беге на охотничьих лыжах, укладке и перевозке дров на нартах, метании тынзяна на хорей.