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Подросток из Югры устроил аварию с тремя пострадавшими и сбежал с места ДТП

Три подростка попали в ДТП в Кондинском районе Югры

Подросток из Югры устроил аварию с тремя пострадавшими и сбежал с места ДТП
Фото: ГАИ Югры

В субботу, 4 марта, в Кондинском районе в Югре произошла авария с тремя пострадавшими подростками. Ее виновником стал 17-летний юноша на «ВАЗе», который совершил два раза наезд на снежный вал, а потом сбежал с места ДТП.

«Около 23:30 на улице Механизаторов в поселке Половинка, 17-летний юноша, управляя автомобилем «ВАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего не справился с управлением автотранспорта и совершил наезд на снежный вал справа с последующим наездом на снежный вал слева», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Теперь собственнику «ВАЗа» придется заплатить административный штраф в размере тридцати тысяч рублей. Виновника аварии также привлекли к ответственности по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

Всего за минувшие выходные в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых семь человек получили травмы.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 21, комментариев: 0
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