Восемь югорских муниципалитетов получили деньги на расселение людей из фенольных домов

За три года в Югре планируют переселить 509 семей из фенольного жилья. В 2023 году планируется переезд 134 семей. Деньги на эти цели в 2023 году получили Сургут, Нягань, Пыть-Ях, Югорск, Сургутский, Нефтеюганский, Октябрьский и Советский районы. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

«Участники мероприятий по переселению вправе выбрать переезд в новое жилье или выплату на приобретение квартиры. Объем средств на переселение семьи рассчитывается исходя из численного состава семьи, норматива площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной Минстроем России на 4 квартал предшествующего года. Для семьи, состоящей из 1 человека, объем предусмотренных средств для переселения в 2023 году составляет 3 030 126 рублей, для семьи из 2 человек – 3 856 524 рубля, для семьи из 3 человек – 4 958 388 рублей», – указано в соцсетях главы округа.

Отмечается, что ХМАО – единственный регион в России, который участвует в данной программе. Первым муниципалитетом для реализации проекта стал Сургутский район.