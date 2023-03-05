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509 югорских семей планируется переселить из фенольного жилья за три года

Восемь югорских муниципалитетов получили деньги на расселение людей из фенольных домов

509 югорских семей планируется переселить из фенольного жилья за три года
Фото: администрация Сургута

За три года в Югре планируют переселить 509 семей из фенольного жилья. В 2023 году планируется переезд 134 семей. Деньги на эти цели в 2023 году получили Сургут, Нягань, Пыть-Ях, Югорск, Сургутский, Нефтеюганский, Октябрьский и Советский районы. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

«Участники мероприятий по переселению вправе выбрать переезд в новое жилье или выплату на приобретение квартиры. Объем средств на переселение семьи рассчитывается исходя из численного состава семьи, норматива площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной Минстроем России на 4 квартал предшествующего года. Для семьи, состоящей из 1 человека, объем предусмотренных средств для переселения в 2023 году составляет 3 030 126 рублей, для семьи из 2 человек – 3 856 524 рубля, для семьи из 3 человек – 4 958 388 рублей», – указано в соцсетях главы округа.

Отмечается, что ХМАО – единственный регион в России, который участвует в данной программе. Первым муниципалитетом для реализации проекта стал Сургутский район.


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05 марта в 13:38, просмотров: 1094, комментариев: 0
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