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Около 30% югорчан считают возможным начало трудовой деятельности детей с 14 лет

Югорчане высказали свое мнение о том, когда молодежи стоит начать работать

Около 30% югорчан считают возможным начало трудовой деятельности детей с 14 лет
Фото: архив РМЦ

Больше 30% жителей ХМАО считают, что начинать работать можно с 14-15 лет. 4% родителей считают, что ребенок может начинать работать еще до достижения им возраста 12 лет, 5% убеждены в допустимости труда детей с 12—13 лет. С точки зрения 26% жителей Югры, трудоустройство допустимо с 16—17 лет. В том, что выходить на рынок труда можно только по достижении совершеннолетия, то есть с 18 лет, уверены 15%. Каждый одиннадцатый (9%) считает, что подросток не должен работать, пока не получит профессию. Это следует из опроса пользователей портала SuperJob.

«В допустимости раннего трудоустройства (до 15 лет) чаще убеждены отцы, тогда как за более поздний старт (с 16 лет и позже) чаще выступают матери. Тех, кто уверен, что сначала нужно получить профессию, и лишь потом начинать работать, тоже чуть больше среди женщин (14% против 8% среди мужчин)», – рассказали специалисты портала SuperJob.


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05 марта в 09:54, просмотров: 1077, комментариев: 0
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