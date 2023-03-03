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​Эмир Кустурица не приедет на открытие «Духа огня» из-за перелома ноги

Открытие кинофестиваля «Дух огня» пройдет без его президента Эмира Кустурицы

​Эмир Кустурица не приедет на открытие «Духа огня» из-за перелома ноги
Фото: скрин видео vk.com

Президент международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Эмир Кустурица пропустит его открытие в Ханты-Мансийске. Причина - перелом ноги, который сербский режиссер получил накануне мероприятия.

«К сожалению, Эмир Кустурица накануне отлета к нам на фестиваль сломал ногу и не сможет присутствовать на открытии фестиваля. Перелом оказался серьезным, он еще находится в больнице. Но и мы, и Эмир рассчитываем на то, что он сможет прилететь на закрытие «Духа огня» и сам объявит победителей», – сообщила журналистам вице-президент «Духа огня» Мария Зверева.

Церемония открытия кинофестиваля стартует сегодня в 19:00 в Большом зале Концертно-театрального центра «Югра-Классик». Вести церемонию будут актриса Юлия Пересильд и актер Богдан Кияшко.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 38, комментариев: 0
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