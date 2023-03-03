На автодороге «Югра» в ДТП пострадали два жителя Нягани

Накануне, 2 марта, на трассе в Октябрьском районе 45-летний водитель «Toyota» столкнулся с двигающем во встречном направлении автомобилем во время обгона. В результате ДТП виновник аварии и его 48-летний пассажир получили травмы.

«Около 12:40 в районе 199 км автодороги «Югра» 45-летний водитель автомобиля «Toyota», двигаясь со стороны поселка Талинка в сторону города Нягань, по предварительным данным, после завершения маневра «обгон» не справился с управлением, допустил занос своего автотранспорта, вследствие чего произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Mercedes», под управлением 56-летнего водителя», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.