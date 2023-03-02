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​Наталья Комарова наградила литераторов и встретилась с «Детьми Сократа»

В Югре прошли награждение писателей и литературные дебаты

​Наталья Комарова наградила литераторов и встретилась с «Детьми Сократа»
Фото admhmao.ru

В Государственной библиотеке Югры состоялось награждение главных писателей региона, а также первое заседание «Литературные дебаты «Дети Сократа». Почетным гостем и участником мероприятия была Наталья Комарова. «Югорская земля богата писателями с мировыми именами: это и Еремей Данилович Айпин, и Мария Кузминична Волдина, и Юван Николаевич Шесталов, и многие другие. Каждый из них внес значительный вклад в культурное наследие автономного округа. В регионе есть различные системы поддержки, чтобы творческие люди в дальнейшем могли выйти на широкий круг и представить свое детище», – цитирует главу Югры департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

В итоге лауреатом премии в номинации «Художественная проза» стал Еремей Айпин – за свое собрание сочинений в пяти томах. Мария Волдина за свой труд «За жизнь! За счастье! Собрание сочинений. Том 2» получила награду в «Документальной, публицистической, литературоведческой, научно-популярной литературе». Лучшим поэтом года стала Светлана Динисламова и ее книга «Мое тихое счастье». А главным детским писателем Югры стал Иван Цуприков из Югорска со своей книгой «Сыщики Лисьей норы».

Далее состоялось первое заседание «Литературных дебатов «Дети Сократа», которые призваны развивать аналитическое мышление, умение грамотно выражать свои мысли и корректно отстаивать точку зрения у молодого поколения. В этом проекте примут участие около 400 югорчан в возрасте от 15 до 20 лет.


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Сегодня в 18:26, просмотров: 125, комментариев: 0
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