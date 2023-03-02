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Инфляция в Югре за прошлый месяц составляет около семь процентов

В Югре инфляция растет медленнее, чем в России в целом

Инфляция в Югре за прошлый месяц составляет около семь процентов
Фото: pixabay

В Югре инфляция растет медленнее, чем в остальных регионах УрФО и в России в целом. Так, по информации Банка России, в ХМАО она составила в январе 2023 года 6,59%.

«Годовой темп прироста цен в регионе по-прежнему остается ниже, чем по России в целом (11,77%), и самым низким в Уральском федеральном округе (9,65%)», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, инфляция замедлилась из-за мер поддержки, которое принимает региональное правительство. В частности, привлечение инвестиционных средств, поддержка бизнеса.

В сравнении с Югрой самый высокий показатель годовой инфляции зафиксирован в Ингушетии — 18,06%.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 70, комментариев: 0
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