Прирост заболеваемости кишечными инфекциями отметили в Ханты-Мансийске и Сургуте

В Югре увеличилась заболеваемость кишечными инфекциями на 75% по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день это почти 40 человек на 100 тысяч населения. Наибольший прирост отметили в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе и Сургуте, рассказали в окружном департаменте здравоохранения.

«Сейчас ситуация такая, что норовируса стало побольше, чем, например, ротавируса. Ротавируса сейчас единичные случаи, норовирус у нас сейчас себя проявляет уже в течение полутора месяцев. Болеют разные возраста – это и школьники, и дошкольники, и родители, и старшее поколение. Но это достаточно благоприятная кишечная инфекция, которая легко протекает», – подчеркнула и.о. заведующей детским инфекционным отделением окружной клиники Ханты-Мансийска Людмила Резник.

Отметим, что кишечные инфекции могут сопровождаться повышением температуры и рвотой.