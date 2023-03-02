Похолодание до -30 градусов ожидается в Югре

На Югру надвигается серьезное похолодание. Согласно прогнозу Ханты-Мансийского ЦГМС, уже в пятницу, 3 марта, ожидается до -16 градусов днем и до -30 градусов ночью. Холоднее всего будет в северо-западных районах. Также прогнозируется небольшой снег и ветер с порывами до 10 м/с.

В субботу, 4 марта, температура воздуха ночью составит от -21 до -34 градусов, днем - от 0 до - 17 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/с.