Мегионец спас ребенка из рук похитителя

В Мегионе девятилетний ребенок чуть было не стал жертвой неизвестного мужчины в возрасте. Во время инцидента вокруг было много людей, включая женщин, но никто из них не решился помочь ребенку, кроме прохожего, который вступился за мальчика. Об этом рассказала мама пострадавшего корреспонденту NEFT.

«Мой сын находился накануне вечером возле здания администрации. К нему подошел этот неадекватный человек и начал приставать. Сначала пытался убедить, чтобы увести куда-то. Говорил, что зовет якобы к себе в гости, заманивал какой-то игрушкой. Когда понял, что ребенок не ведется, начал хватать его за руку, не давал пройти. Сын стал быстро уходить, а тот за ним, преследовал его», — поделилась родитель мальчика Александра.

Спаситель мальчика сказал, что тот может спокойно уходить, а сам остался разбираться с мужчиной. Испуганная мама узнала о произошедшем, когда сын вернулся домой.

Родители уже написали заявление в полицию, на данный момент происходит проверка.