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​Банк «Открытие»: олимпийские чемпионы подтвердили участие в юбилейном Югорском лыжном марафоне

Свое участие в Х Югорском лыжном марафоне подтвердили олимпийские чемпионы 2022 года

​Банк «Открытие»: олимпийские чемпионы подтвердили участие в юбилейном Югорском лыжном марафоне
Фото: Банк Открытие

Свое участие в Х Югорском лыжном марафоне, партнером которого выступает банк “Открытие” (входит в Группу ВТБ), подтвердили олимпийские чемпионы 2022 года в лыжных гонках Юлия Ступак и Сергей Устюгов, бронзовые призеры пекинской Олимпиады биатлонисты Эдуард Латыпов и Карим Халили, член сборной России по биатлону Даниил Серохвостов. Также по традиции в гонке примут участие олимпийские чемпионы в лыжных гонках Александр Легков и Евгений Дементьев.

Юбилейный Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 7-8 апреля в пойме реки Горная. В первый день состоится гонка на 50 км классическим стилем, в основной день соревнований – 8 апреля – забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем. На участие в марафоне уже зарегистрировалось около 2 тыс человек. Регистрация на марафон продлится до 6 апреля, подать заявку можно на официальном сайте марафона ugraloppet.ru.

«Югорский лыжный марафон стал традиционным местом сбора наших прославленных лыжников и биатлонистов, олимпийских чемпионов. Многие из них не один год приезжают в Югру и преодолевают марафонскую дистанцию. На мой взгляд, это прекрасная традиция и хороший стимул для молодых начинающих спортсменов. В этом году мы сможем увидеть, кто сильнее на лыжне - биатлонисты или лыжники. Надеюсь, от этого гонка станет еще зрелищнее и азартнее», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие». Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 - РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru и «Русское Радио Ханты-Мансийск».

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).


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Сегодня в 12:11, просмотров: 139, комментариев: 0
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