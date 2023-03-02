За минувшие сутки в Югре получили травмы четыре пешехода

Накануне, 1 марта, в четырех городах Югры произошли ДТП с пешеходами. Так, жители округа получили травмы на дорогах Нефтеюганска, Нижневартовска, Когалыма и Пыть-Яха, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

«Одно ДТП произошло утром в Нефтеюганске, где водитель транспортного средства «ПАЗ», не предоставил преимущество в движении женщине, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в ведомстве. – Около полудня, в городе Нижневартовск, от наезда автомобиля «Suzuki» пострадала 44-летняя женщина. Спустя некоторое время, в городах Когалым и Пыть-Ях при аналогичных обстоятельствах получили травмы 16-летняя девушка и 55-летняя женщина».

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.