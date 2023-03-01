16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8932   EUR  79,5134  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В 19 муниципалитетах Югры выявили 127 новых заболевших ковидом

127 новых случаев коронавируса выявили в ХМАО за сутки, из них в Сургуте 56

В 19 муниципалитетах Югры выявили 127 новых заболевших ковидом
Фото: pixabay

В 19 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Сургуте - 56, Лангепасе - 20, Ханты-Мансийске и Кондинском районе - по 9. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 4 новых заболевших.

На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 – пневмония. Контакт установлен в 126 случаях, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Вылечились за сутки 330 человек, за весь период пандемии – 257 213 югорчан. Скончались за весь период 2 607 пациентов с ковидом.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:37, просмотров: 106, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутский ЖК «Белые ночи» попал в номинацию федерального конкурса новостроек 926
  2. «Счастливый взгляд» предлагает более 1000 моделей очков: новые оптики в Сургуте 883
  3. ​Utair увеличивает число рейсов из Москвы в Сургут 825
  4. ​Известный нефтяник написал книгу о становлении сырьевого комплекса Западной Сибири 780
  5. ​Наталья Комарова вместе с югорчанами проверит исполнение своих поручений 749
  6. ​Летом 2023 года в селе Абатское завершат капитальный ремонт поликлиники 699
  7. ​Тюменский инвестиционный акселератор выходит на новый уровень 665
  8. ​В Тюмени пройдет детский турнир по разработке компьютерных игр и 3D-моделированию 632
  9. ​Тюменская ТПП пополнилась предприятиями АПК 628
  10. Бабушка из Тюмени потеряла память и заблудилась на улице: ей помогла прохожая 603
  1. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7235
  2. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4109
  3. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 3330
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 24-26 февраля? // АФИША 2892
  5. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2503
  6. ​Умер еще один из топов нефтегаза 2435
  7. ​Если собаки на улице нападают на людей – с этим надо что-то делать, причем срочно 2300
  8. ​Столкнулись сразу пять легковушек: в Сургуте — массовое ДТП 2192
  9. ​Норма и не норма 2075
  10. ​В Югре вскоре опубликуют первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен 2032
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 8704
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 7395
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7235
  4. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4128
  5. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4109
  6. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3987
  7. Проверка на ценности 3921
  8. Эпидемия рака в Югре? 3769
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3573
  10. ​Сургутяне выбирают мечту: спрос на загородную недвижимость продолжает расти 3395

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика