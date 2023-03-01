Руководитель лесоохранного предприятия из Югорска стал фигурантом дела о коррупции

В Югорске руководителя городского автономного учреждения, занимающегося охраной лесного фонда, заподозрили в хищении бюджетных денег. Полицейские возбудили против него уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

По версии следствия, 42-летний житель Югорска, являясь начальником учреждения, заключил фиктивный договор с заместителем директора частного охранного предприятия на оказание услуг на объекте, подчиненном данному учреждению.

«В период с августа 2020 года по декабрь 2020 года со стороны автономного учреждения были выплачены 330120 рублей в адрес руководителя охранного предприятия. В дальнейшем фигуранты распорядись денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб департаменту муниципальной собственности и градостроительства администрация Югорска», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.