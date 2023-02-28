Бывший замминистра СССР Генадий Шмаль презентовал «нефтяную» автобиографию

Бывший первый замминистра строительства предприятий нефтегазовой отрасли СССР Генадий Шмаль презентовал свою автобиографическую книгу «Эта земля выбрала нас». Труд посвящен становлению нефтегазового комплекса Западной Сибири. Презентация прошла в Москве, ее гостем была Наталья Комарова, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Эта книга о нашем поколении, которому повезло: мы оказались в нужное время в нужном месте, этим можно гордиться. Я называю наше поколение поколением созидателей», – сказал в ходе презентации Генадий Шмаль.

«В нашем регионе особое отношение к памяти о подвиге освоения Западной Сибири. На карте нефтегазоносной провинции размещены имена всех – и бурильщиков, и министров, – оценила книгу губернатор Югры. – Оценивая значимость издания в укреплении связи между поколениями, прошу вашего разрешения передать книгу столице Самотлора, Нижневартовску, молодым инженерам, участникам шестого международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».

Буквально недавно, 7 октября 2022 года, Генадий Шмаль был награжден Орденом Почета Российской Федерации. Награду ему вручила Наталья Комарова.