16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4323   EUR  79,6230  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Известный нефтяник написал книгу о становлении сырьевого комплекса Западной Сибири

Бывший замминистра СССР Генадий Шмаль презентовал «нефтяную» автобиографию

​Известный нефтяник написал книгу о становлении сырьевого комплекса Западной Сибири
Фото admhmao.ru

Бывший первый замминистра строительства предприятий нефтегазовой отрасли СССР Генадий Шмаль презентовал свою автобиографическую книгу «Эта земля выбрала нас». Труд посвящен становлению нефтегазового комплекса Западной Сибири. Презентация прошла в Москве, ее гостем была Наталья Комарова, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Эта книга о нашем поколении, которому повезло: мы оказались в нужное время в нужном месте, этим можно гордиться. Я называю наше поколение поколением созидателей», – сказал в ходе презентации Генадий Шмаль.

«В нашем регионе особое отношение к памяти о подвиге освоения Западной Сибири. На карте нефтегазоносной провинции размещены имена всех – и бурильщиков, и министров, – оценила книгу губернатор Югры. – Оценивая значимость издания в укреплении связи между поколениями, прошу вашего разрешения передать книгу столице Самотлора, Нижневартовску, молодым инженерам, участникам шестого международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».

Буквально недавно, 7 октября 2022 года, Генадий Шмаль был награжден Орденом Почета Российской Федерации. Награду ему вручила Наталья Комарова.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:49, просмотров: 103, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюмени возведут домостроительный комбинат 667
  2. ​В Тюменской области продлили антиковидные ограничения 650
  3. ​В Тюменской области продолжат действовать доказавшие эффективность механизмы поддержки бизнеса 597
  4. ​Рост объема инвестиций в основной капитал Тюменской области должен превысить 300 миллиардов рублей 595
  5. ​Тюмень примет Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров «Малая сцена» 577
  6. ​В Нефтеюганске обрушилось недостроенное здание ТЦ 549
  7. ​Бремя стандарта 471
  8. В Сургуте отменили рейс до Махачкалы из-за плохой погоды 440
  9. ​В Ханты-Мансийске водитель сбил подростка на «зебре» и скрылся 391
  10. Дело в качестве 352
  1. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7100
  2. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 3969
  3. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 3203
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 24-26 февраля? // АФИША 2797
  5. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2410
  6. ​Умер еще один из топов нефтегаза 2344
  7. ​Если собаки на улице нападают на людей – с этим надо что-то делать, причем срочно 2192
  8. ​Столкнулись сразу пять легковушек: в Сургуте — массовое ДТП 2105
  9. ​В Югре вскоре опубликуют первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен 1974
  10. ​Норма и не норма 1953
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 8607
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 7183
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7100
  4. Лесоповал 4392
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4078
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 3969
  7. ​Крюк на кладбище 3964
  8. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3891
  9. Проверка на ценности 3840
  10. Эпидемия рака в Югре? 3695

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика