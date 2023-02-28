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​Наталья Комарова вместе с югорчанами проверит исполнение своих поручений

Губернатор Югры проведет очередной эфир из рубрики «Обратная связь»

​Наталья Комарова вместе с югорчанами проверит исполнение своих поручений
Иллюстрация t.me/komarova_ugra

Наталья Комарова в очередной раз проведет традиционный эфир, который призван проконтролировать исполнения поручений, раздаваемых в ходе онлайн-общения губернатора с югорчанами. Собственно, жители округа станут помощниками и со-контролерами главы региона.

«Ваша обратная связь, уважаемые земляки, – важный критерий проверки качества и полноты решений, принимаемых правительством Югры. Третьего марта проведем первую прямую линию по теме «Обратная связь» в этом году, оценим исполнение поручений, данных ведомствам, муниципалитетам (полный список опубликован на официальном сайте государственных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры admhmao.ru). Свои вопросы и предложения оставляйте в комментариях и личных сообщениях. Обсудим их в прямом эфире», – обратилась Наталья Комарова к своей аудитории в социальных сетях.

Как напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, встреча будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора ВКонтакте и «Одноклассниках», а также в официальном сообществе региона ВКонтакте. Начало встречи – в 12:00.


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Сегодня в 17:40, просмотров: 108, комментариев: 0
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