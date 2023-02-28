Недостроенное здание нового ТЦ обрушилось в Нефтеюганске

В Нефтеюганске обрушилось недостроенное здание, которое планировалось использовать как торговую площадь. Сообщение об этом появилось в группе «Это Юганск, детка» в ВК.

«В Нефтеюганске «сложился» торговый центр», - написал автор поста и приложил фотографии.

Одноэтажное здание площадью 850 кв. метров расположено в 7 микрорайоне Нефтеюганска и выставлено на продажу за 60 млн рублей на сайте объявлений Avito. В эксплуатацию ТЦ еще не введен.

Горожане предположили, что причиной обрушения здания мог стать скопившийся снег на крыше. «Скорее всего, из-за снега на крыше произошло обрушение», «А причина до ужаса проста - надо было опоры какие-то сделать и перекрытия. Огромное помещение без опор. Огромное количество мокрого снега на крыше сложило здание», - написали горожане.