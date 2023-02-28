Жительницу Нефтеюганска осудят за незаконный оборот средств платежей

В суд Нефтеюганска направлено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, в 2018-2019 годах обвиняемая фиктивно занимала должность директора в двух коммерческих организациях. Она получала денежное вознаграждение, при этом фактическую предпринимательскую деятельность не вела и не планировала этим заниматься.

Женщина открыла семь счетов в банках, подключенных к системе дистанционного банковского обслуживания. «Полученные электронные средства платежа, позволяющие осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам, подставной директор передал своему знакомому лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот на общую сумму более 34 млн рублей», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Вину в совершении преступлений обвиняемая признала. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Материалы уголовного дела в отношении лица, получившего электронные средства платежа, выделены в отдельное производство, проводится расследование.