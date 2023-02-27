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​Югорчане увидят на кинофестивале номинированный на «Оскар» фильм

На кинофестивале «Дух огня» в ХМАО покажут номинированный на «Оскар» фильм

​Югорчане увидят на кинофестивале номинированный на «Оскар» фильм
Фото: ugrafest.ru

В Ханты-Мансийске на Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» покажут номинированный на премию «Оскар» фильм «Выход». Об этом сообщили в пресс-службе смотра в понедельник.

«XXI Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" представляет внеконкурсные программы. Фильмы, включенные в них, разделяет 100 лет - самый ранний снят в 1913 году, а большая часть картин выпущена в наши дни и еще не знакома широкому зрителю. Среди них - участники крупнейших мировых кинофестивалей и фильм - номинант на "Оскар" этого года», - цитирует ТАСС сообщение.

Также зрители смогут увидеть детективный триллер Степана Бурнашева «Айта» и «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой из программы Роттердамского кинофестиваля.

Фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевой рассказывает об ученом, который исследует моржей в Чукотском море. В этом году картина номинирована на «Оскар»в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».

XXI фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске. Впервые в этом году начнет работу академия, которая будет включать в себя лаборатории, мастерские, школы этнокино.


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Сегодня в 16:00, просмотров: 75, комментариев: 0
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