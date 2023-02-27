На реке Обь в Ханты-Мансийском районе продолжаются поиски двух мужчин

С 24 февраля на реке Обь в Ханты-Мансийском районе проходят поиски двух мужчин, которые при катании на снегоходах провалились под лед. Об этом рассказали в пресс-службе «Центроспас-Югория».

«Поисковая группа выезжала на остров Сафьяновский на реке Обь по сообщению о том, что в районе трех км от Ханты-Мансийска пропали без вести два человека на снегоходе. Прибыв к месту вызова, спасатели встретились с заявителем, произвели обследование предполагаемого место происшествия (следы ведут в полынью). Померили глубину полыньи. Люди не найдены», – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в ЕДДС Ханты-Мансийского района на телефон оператора обратился мужчина с сообщением о том, что ночью пропал его 34-летний сын и его 56-летний друг.