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В Югре четвертые сутки ищут двух мужчин, которые провалились под лед на снегоходах

На реке Обь в Ханты-Мансийском районе продолжаются поиски двух мужчин

В Югре четвертые сутки ищут двух мужчин, которые провалились под лед на снегоходах
Фото и видео: https://vk.com/gims86

С 24 февраля на реке Обь в Ханты-Мансийском районе проходят поиски двух мужчин, которые при катании на снегоходах провалились под лед. Об этом рассказали в пресс-службе «Центроспас-Югория».

«Поисковая группа выезжала на остров Сафьяновский на реке Обь по сообщению о том, что в районе трех км от Ханты-Мансийска пропали без вести два человека на снегоходе. Прибыв к месту вызова, спасатели встретились с заявителем, произвели обследование предполагаемого место происшествия (следы ведут в полынью). Померили глубину полыньи. Люди не найдены», – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в ЕДДС Ханты-Мансийского района на телефон оператора обратился мужчина с сообщением о том, что ночью пропал его 34-летний сын и его 56-летний друг.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 36, комментариев: 0
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