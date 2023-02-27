Югорчане перевели на счета мошенников почти 10 млн рублей за праздничные выходные

За праздничные выходные полицейские ХМАО зарегистрировали 37 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Всего югорчане перевели на счета мошенников более 9,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Наивные жители округа только в попытке удачно трудоустроиться, отдали псевдоработодателям более 355 тысяч рублей. Повелся на уловку злоумышленников и 22-летний житель города Нижневартовска. Будучи уверенным, что его зачислят в футбольную команду, парень заплатил неизвестным порядка 33 тысяч рублей, но частью команды так и не стал», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.

В полиции призвали югорчан быть бдительными при совершении сделок удаленным способом, а полученную в Интернете информацию проверять в официальных источниках. Обо всех подозрительных фактах следует сообщать в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.