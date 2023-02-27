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На югорских дорогах из-за метели ограничили скорость

Ограничение скорости ввели на трассах ХМАО из-за плохой погоды

На югорских дорогах из-за метели ограничили скорость
Фото: pixabay

На междугородних трассах Советского района ХМАО для водителей ввели временное ограничение скорости до 70 км/ч. Причина - неблагоприятные погодные условия, сообщается в телеграм-канале муниципалитета.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, метель, ограниченная видимость, вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автодорогах: Советский - Ловинское с 266 по 368 км, Советский - Талинка с 220 по 266 км, Советский - Югорск с 374 по 383 км, Югорск - Таежный с 390 по 437 км, Советский - Нягань с 1 по 106 км», - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра Югры, сегодня в округе ожидается снег, в отдельных районах метель, гололед, слабая изморозь, туман. Температура воздуха в дневные часы составит -4-9 градусов, ветер южный и юго-восточный.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 90, комментариев: 0
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