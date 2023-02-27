Уровень безработицы в ХМАО оказался одним из самых низких в России

Уровень безработицы в Югре - один из самых низких в России. По этому показателю округ занял третье место в рейтинге «РИА Новости». По данным аналитиков за четвертый квартал прошлого года, уровень безработицы в регионе составил 2%. На поиск работы у югорчан в среднем уходит 3,6 месяца.

Первое место - у Ямала с показателем 1,6%. Население региона в среднем тратит на поиск работы 3,8 месяца. Второе место рейтинга заняла Камчатка с уровнем безработицы 1,9%. На поиск работы там уходит около 5 месяцев.

Труднее всего с работой в Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии.

В целом в России, по оценке аналитиков, уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года составил 3,7% - это на 0,6% ниже, чем годом ранее. Всего в стране около 3 млн безработных, отмечает издание.