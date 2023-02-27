16+
Логотип Сиапресс
USD  74,7087   EUR  79,5716  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Три смертельных ДТП произошло за праздничные выходные в ХМАО

Три водителя погибли на дорогах Югры за праздничные выходные

Три смертельных ДТП произошло за праздничные выходные в ХМАО
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

В ХМАО за праздничные выходные произошло 3 ДТП с погибшими, сообщает Госавтоинспекция округа.

Первая авария случилась вечером 24 февраля на 744 км автодороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. 61-летний водитель «Нефаза», поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «ВАЗом» под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Нефаза» получил травмы, водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Утром 25 февраля ДТП произошло в Когалыме - столкнулись «УАЗ» и Hyundai. По предварительным данным, 42-летняя водитель Hyundai, выполняя обгон, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль «УАЗ». Водитель отечественного авто получил травмы, водитель Hyundai скончалась до приезда врачей.

В этот же день спустя 3 часа смертельная авария произошла на 564 км автодороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. По данным Госавтоинспекции, 49-летний водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Камаз». Водитель Hyundai погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:39, просмотров: 123, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте в понедельник ожидается сильный снегопад 1089
  2. ​Жителей Сургута зовут на проводы зимы 1007
  3. ​Летевший в Тюмень самолет приземлился в Сургуте из-за отказа генератора 860
  4. Российские компании стали экономить на подарках сотрудникам 801
  5. ​В Югре прошла посвященная трезвому вождению акция 786
  6. В югорском селе мужчина порезал ножом супругу 767
  7. ​Югорчан предупредили об опасности сосулек и снежных глыб 767
  8. На улицах югорского города заметили рысь 746
  9. ​В Югре за минувшие сутки выявили менее 100 новых заболевших ковидом 669
  10. ​В Югре в марте стартует экологический фестиваль «Экодетство» 647
  1. Куда сходить в Сургуте на выходных 24-26 февраля? // АФИША 2671
  2. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 2496
  3. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2210
  4. ​Умер еще один из топов нефтегаза 2116
  5. ​Увеличили расходы на рестораны и путешествия: Сбер проанализировал траты югорчан за 2022 год 2020
  6. ​Если собаки на улице нападают на людей – с этим надо что-то делать, причем срочно 2010
  7. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 1963
  8. ​Столкнулись сразу пять легковушек: в Сургуте — массовое ДТП 1904
  9. ​В Югре вскоре опубликуют первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен 1843
  10. В ХМАО вынесли приговор по госизмене 1801
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 8442
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 6825
  3. Лесоповал 4303
  4. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4011
  5. ​Крюк на кладбище 3890
  6. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3813
  7. Проверка на ценности 3746
  8. Эпидемия рака в Югре? 3618
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3493
  10. ​Сургутяне выбирают мечту: спрос на загородную недвижимость продолжает расти 3308

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика