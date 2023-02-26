Экологический фестиваль «Экодетство» пройдет в ХМАО для школьников и их родителей

В Югре 6 марта стартует окружной экологический фестиваль «Экодетство», сообщает телеграм-канал регионального правительства.

«Школьники, их родители и педагоги смогут поучаствовать в экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета!», конкурсе листовок, узнают о том, как правильно сортировать и утилизировать бытовые отходы, заботиться об окружающей среде и сохранять природные ресурсы», - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдут следующие акции и мероприятия:

С 6 по 10 марта - экологический марафон «Моя Югра – моя планета!»;

С 10 апреля по 31 марта - конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры»;

С 15 мая по 1 июня - акция «Аллея выпускников»;

С 10 мая по 1 июня - экологический трудовой десант школьников;

Май - экологические уроки в школах.

Подробности можно узнать на сайте учусьвюгре.