Рысь вышла к людям в югорском городе

Жители Югорска заметили на улицах города рысь. Животное сняли на видео, пишет паблик «ЧП | Югорска и Советского района» в ВК.

«В сообщество обратились жители района ул. Титова и переулка Поперечный. Хозяйка одного дома видела животное размером примерно 1-1,2 метра. У других хозяев пропала кошка, остались только кровавые пятна. Приезжала полиция, охотнадзор и чиновники из администрации. Обещали поставить капканы, но второй день ничего не сделано. Будьте осторожны!», - говорится в сообщении.

Один из жителей города опубликовал видео с рысью - на кадрах видно, что животное прогуливается в микрорайоне Югорск-2.