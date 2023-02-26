Полицейские провели в Югорске посвященную трезвому вождению акцию

В Югорске накануне 23 февраля в рамках окружной интернет-кампании «Югра - территория трезвого вождения» прошла профилактическая акция, посвященная трезвому вождению. Ее провели сотрудники Госавтоинспекции города, сообщили в пресс-службе ОМВД по Югорску.

«Полицейские останавливали автомобили и вместо привычной проверки документов поздравляли мужчин-водителей с наступающим праздником. Они давали рекомендации водителям перед поездкой выпить ароматный бодрящий чай и никогда не садиться за руль в нетрезвом виде», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции напомнили, что за езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет. Если нарушителя задержат повторно, его привлекут к уголовной ответственности. В этом случае можно лишиться свободы на срок до двух лет, а при повторном совершении преступления - до трех лет.