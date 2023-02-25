Каждый второй отец-медалист Югры сообщил о наличие у своего ребенка отличия «За особые успехи в учении»

В Югре у каждого второго отца-медалиста ребенок имеет знак отличия «За особые успехи в учении». Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«Чем лучше учились родители, тем лучше учатся их дети. Причем школьные оценки детей больше зависят от успеваемости их отцов, чем матерей: о том, что ребенок имеет знак отличия «За особые успехи в учении», сообщили 50% пап и 41% мам, закончивших в свое время школу с золотой или серебряной медалью», – сообщается в результатах опроса.

При этом, 4 из 10 респондентов, которые учились в основном на пятерки, сумели воспитать отличников и из своих детей.