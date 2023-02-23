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​В Югре вскоре опубликуют первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен

Югра использует рейтингование управляющих компаний для повышения их эффективности

​В Югре вскоре опубликуют первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен
Фото администрации Сургута

Коммунальная сфера в целом и работа управляющих компаний в частности – одна из острых и важных тем для россиян, и, особенно, жителей Севера, где ЖКХ является столпом жизнеобеспечения территории. Так что налаживать деятельность УК, чтобы она удовлетворяла потребителей – одна из важных задач региональной власти. Для этого в скором времени в Югре появится первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен и как будет работать – в материале siapress.ru.

Согласно опросу, проведенному в Югре в режиме онлайн, в целом наши граждане в курсе, кто управляет их домом – об осведомленности в этом вопросе заявили 85 процентов респондентов. При этом 57 процентов заявили неудовлетворение от работы УК, а 40 процентов декларировали желание сменить управляющую организацию. Самая частая претензия – к стоимости услуг.

Проблемы в этой отрасли не являются секретом для региональной власти. Еще осенью Наталья Комарова обратила внимание на этот аспект и поручила запустить публичное рейтингование управляющих компаний во всех муниципалитетах. Заниматься этим поручили Центру управления регионом и окружной структуре Жилстройнадзора. Пилотный проект был реализован в Нефтеюганске, и по его итогам, признанным успешными, решили запустить процесс на полную катушку – рейтинг УК во всех муниципалитетах должен быть опубликован в ближайшую неделю, до 1 марта.

«Рейтинг будет проводиться ежегодно, два раза в год, по итогам работы за первое полугодие и за второе, – рассказывает замруководителя Службы жилищного и строительного надзора Югры Вадим Путненко. – Но цель не в том, чтобы выявить призеров и аутсайдеров. Когда мы, проведя рейтинг, видим, что есть управляющие компании, которые занимают более высокое и более низкое место в рейтинге, мы хотим разобраться в причинах, почему так? Что не хватает тем, кто оказался внизу рейтинга?»

Куратором проекта в региональном правительстве стала замгубернатора Югры Ольга Литова: «При определении критериев оценки управляющих организаций важно учитывать предложения югорчан, к которым мы обратились через онлайн-опрос на платформе обратной связи. Таким способом мы предоставили жителям возможность высказаться, что для них является важным при выборе управляющей компании. Основные критерии, озвученные гражданами: удовлетворенность услугами, качество содержания многоквартирного дома и придомовой территории, скорость реагирования на заявки, тесная работа с жильцами путем проведения собраний».

Действительно, судьба и положение в рейтинге управляющих компаний Югры в принципе во многом будут зависеть от жителей, что вполне логично, так как именно они – конечный потребитель коммунальных услуг. Регулярные опросы, по которым два раза в год будет составляться рейтинг, проходят на сервисе «Госуслуги. Решаем вместе». Там наши граждане, а также члены общественных советов по ЖКХ при местных администрациях, могут поделиться ощущениями о качестве тех или иных услуг и работ их управляющей компании. От их мнений будет зависеть половина рейтинга, вторая половина будет строиться на официальной информации об эффективности УК, которую собирают региональные и местные органы власти.

При этом наибольшей ценностью (то есть с максимальным показателем в 10 баллов) будут обладать пункты «обязательной» программы в работе управляющих компаний. А факультативные критерии оценить можно максимум в 5 баллов. Это сделано для того, чтобы хитрые УК не набирали себе рейтинга при помощи «красивостей» в ущерб их обязательной работе, которая прописана в законодательстве.

К платформе «Госуслуги. Решаем вместе» в Югре подключены 225 управляющих компаний и еще 74 ресурсоснабжающие организации. За 2022 году в службу Жилстройнадзора пришло более 1300 сообщений и жалоб от жителей Югры по поводу УК, и более 1000 были отправлены на отработку непосредственно на месте. Основными вопросами, волнующими югорчан, являются ненадлежащая работа УК, очистка придомовой территории от мусора и снега, качество предоставляемых услуг.

Организаторы рейтинга планируют тщательно анализировать положительные практики, которые выводят управляющие компании в топ рейтинга, и предлагать использовать аналогичный инструментарий всем остальным. Плюс – надежда на некоторый соревновательный эффект, при котором аутсайдеры будут стараться подтянуться на уровень выше и улучшить свое положение в следующем выпуске рейтинга. Эффективность этих механизмов мы сможем оценить в 2023 году.


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