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Водитель, технолог и инженер – наиболее привлекательные для мужчин ХМАО профессии

Стало известно, кем чаще всего хотят работать мужчины в Югре

Водитель, технолог и инженер – наиболее привлекательные для мужчин ХМАО профессии
Фото: ru.freepik.com

Чаще всего мужчины ХМАО хотят работать водителями, технологами, инженерами и менеджерами по продажам. Реже – массажистами, портными, парикмахерами и воспитателями. Об этом рассказали в пресс-службе hh.ru.

«Уровень средних ожидаемых заработных плат отличается в зависимости от опыта. Так, мужчины ХМАО со стажем от шести лет (таких в регионе 54%) рассчитывают в среднем на 95 000. в месяц, со стажем от трех до шести лет (таких – 14%) – на 70 000. Соискатели-мужчины с опытом работы от года до трех (9%) планируют найти работу с зарплатой в 60 000, а специалисты без опыта по профессии (22%) претендуют на 50 000», – рассказали эксперты сервиса.

Добавим, что согласно одному из опросов на сайте hh.ru, 87% мужчин работают ради денег, 44% – ради опыта, 37% – ради самореализации, 33% – ради саморазвития, 26% – ради семьи. Кроме того, 19% работают, потому что их профессия – это любимое дело, 8% ходят на работу из-за общения, а 5% – ради признания и уважения окружающих.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 49, комментариев: 0
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