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Первый дом культуры на колесах запустят в Кондинском районе

В ХМАО появится мобильный дом культуры

Первый дом культуры на колесах запустят в Кондинском районе
Фото: siapress.ru

В ХМАО появится первый мобильный дом культуры. Он будет работать на территории Кондинского района. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания правительства.

«Его возможности позволят проводить мероприятия в отдаленных поселениях. Автоклуб трансформируется в концертную площадку, оборудован световым, звуковым и видеооборудованием», — отметила Наталья Комарова.

По словам директора департамента культуры Югры Артура Латыпова, автоклуб появится уже в 2024 году и станет первым в регионе.


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Сегодня в 13:07, просмотров: 115, комментариев: 0
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