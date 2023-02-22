Заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО снизилась на 8% за неделю

В ХМАО за неделю с 13 по 19 февраля зарегистрировано 149,4 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это ниже уровня предыдущей недели на 8% и выше эпидемического порога на 12,5%, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«В возрастной структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом, доля взрослого населения 15 лет и старше составила – 42,4%, детей – 57,6%. На 3-5 неделе отмечался существенный рост заболеваемости детей, но на 7 неделе относительно предыдущей недели заболеваемость детей снизилась на 12,3%, при этом заболеваемость взрослого населения выросла», - отметили в пресс-службе ведомства.

Больше всего больных ОРВИ зарегистрировано в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Сургутском районе. Превышение эпидемических порогов более чем на 20% отмечается в 12 муниципальных образованиях. Наиболее высокий рост заболеваемости зафиксирован в Мегионе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийском районе и Пыть-Яхе.

В связи с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом приостановлен очный формат образовательного процесса в 6 садиках Березовского, Кондинского, Белоярского районов и Пыть-Яхе, а также в 6 школах в Березовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах. Также отправлены на карантин 62 группы 31 детсада в 13 муниципалитетах, 192 класса 66 школ в 15 муниципалитетах и 1 группа колледжа в Лангепасе.