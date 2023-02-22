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В 19 муниципалитетах ХМАО за сутки выявили 191 новый случай ковида

191 новый случай коронавируса выявили югорские медики за минувшие сутки

В 19 муниципалитетах ХМАО за сутки выявили 191 новый случай ковида
Фото: pixabay

В 19 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом. Из них в Сургуте - 88, Ханты-Мансийске - 30, Лангепасе - 15, Мегионе - 14. В других городах и районах округа зафиксировано от 1 до 8 новых заболевших.

На момент выявления у 183 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 – пневмония. Контакт установлен в 189 случаях, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Вылечились за сутки 277 человек, за весь период пандемии – 255 844 югорчанина. Скончались за весь период 2 607 пациентов с ковидом.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 75, комментариев: 0
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