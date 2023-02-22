Суд приговорил полицейского из Нягани к 13 годам заключения за коррупцию

В Нягани суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции. Мужчину признали виновным в получении взятки с вымогательством, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном хранении наркотиков в крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, подсудимый, занимая должность оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков, в июне 2020 года выявил преступление, совершенное жителем Нягани в сфере незаконного оборота наркотиков, и не принял мер к регистрации преступления.

«После этого он вымогал у местного жителя денежные средства в размере 230 тыс рублей под угрозой его привлечения к уголовной ответственности. В июле 2020 г. подсудимый получил от последнего взятку в размере 50 тыс рублей. При получении остальной части денежных средств в размере 40 тыс рублей он был задержан сотрудниками собственной безопасности на месте преступления», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также установлено, что полицейский незаконно приобрел наркотические средства в крупном размере, которые хранил в своем автомобиле. Кроме того, он незаконно получил деньги от жителя города, убедив его в том, что сможет обеспечить принятие решения о непривлечении к уголовной ответственности.

Суд приговорил экс-полицейского к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 6 млн 900 тыс рублей. Также суд лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 5 лет. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.