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​Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Нефтеюганском районе

«Камаз» и «Лада» столкнулись в Нефтеюганском районе - пострадал ребенок

​Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Нефтеюганском районе
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

Ребенок пострадал в ДТП в Нефтеюганском районе. Авария произошла днем накануне, 21 февраля, на 708 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово».

По данным Госавтоинспекции ХМАО, 27-летний водитель «Лады», двигаясь со стороны Тюмени в сторону Пыть-Яха, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Камазом» под управлением 47-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и два пассажира отечественной легковушки, 25-летняя девушка и годовалая девочка, получили серьезные травмы.

«Следует отметить, что в момент аварии ребенок перевозился с нарушением установленных правил, без использования детского удерживающего устройства. Водитель привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 3000 рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых пострадали 6 человек.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 92, комментариев: 0
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