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Женщины Югры в рабочих чатах проводят больше времени, чем мужчины

Югорчане пятую часть своего рабочего времени тратят на переписку в рабочих чатах

Женщины Югры в рабочих чатах проводят больше времени, чем мужчины
Фото: ru.freepik.com

Югорчанки тратят около четверти рабочего времени на общение в чатах, в отличие от мужчин, которые уделяют соцсетям пятую часть рабочего времени. Это результат опроса сервиса SuperJob среди представителей компаний и экономически активных граждан.

По средним оценкам мужчин, переписка занимает 16% времени на работе. Каждая десятая сотрудница утверждает, что тратит на мессенджеры и чаты с коллегами и руководством более половины рабочего времени

Предприятий и организаций, использующих только общие мессенджеры (типа WhatsApp, Viber и Telegram) в Югре составляет 43%, использующих и общедоступные, и корпоративные мессенджеры — 35%. Число компаний, где персоналу можно общаться только в корпоративных чатах, равняется 4%.


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Сегодня в 18:09, просмотров: 117, комментариев: 0
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