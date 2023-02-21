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Многодетная мать из Югры добилась положенных выплат только после суда

Прокуратура помогла многодетной югорчанке добиться положенных выплат

Многодетная мать из Югры добилась положенных выплат только после суда
Фото: ru.freepik.com

Матери пятерых детей из Белоярского района отказались выплачивать пособия. Добиваться правды женщине пришлось через прокуратуру – об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

В ходе выяснения причин стало известно, что сотрудники «Агентства социального благополучия населения» отказали женщине в выплатах из-за того, что у нее нет справки, доказывающей совместное проживание матери и новорожденного ребенка. Однако региональный закон наличие такого документа не требует.

Суд удовлетворил требования прокурора, в ближайшее время женщина получит все причитающиеся ей выплаты.


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Сегодня в 18:03, просмотров: 129, комментариев: 0
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