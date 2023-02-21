Жителя Югры обвиняют в убийстве матери

30-летнего жителя поселка Высокий Югры обвиняют в убийстве матери. По версии следствия, 17 февраля после произошедшей ссоры он нанес ей множественные ножевые ранения, от которых женщина скончалась.

«Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Обвиняемого заключили под стражу.