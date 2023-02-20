Югорчане активно сдают использованные батарейки

Югорчане за два года собрали 6 229 килограмм использованных батареек. Отметим, что проект реализуется в регионе с 2021 года – в учебных заведениях установлены специализированные боксы для накопления батареек. География проекта охватывает почти весь автономный округ.

«Проект реализуется при сотрудничестве между Правительством Югры и региональным оператором АО «Югра-Экология». Организация гарантирует, что опасные отходы не отправляются на свалки, а перерабатываются без вреда для окружающей среды», – сообщили в телеграм-канале правительства ХМАО.