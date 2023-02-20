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За два года жители Югры собрали более 6000 отработанных батареек

Югорчане активно сдают использованные батарейки

За два года жители Югры собрали более 6000 отработанных батареек
Фото: ru.freepik.com

Югорчане за два года собрали 6 229 килограмм использованных батареек. Отметим, что проект реализуется в регионе с 2021 года – в учебных заведениях установлены специализированные боксы для накопления батареек. География проекта охватывает почти весь автономный округ.

«Проект реализуется при сотрудничестве между Правительством Югры и региональным оператором АО «Югра-Экология». Организация гарантирует, что опасные отходы не отправляются на свалки, а перерабатываются без вреда для окружающей среды», – сообщили в телеграм-канале правительства ХМАО.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 27, комментариев: 0
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