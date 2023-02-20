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​Югорчанин устроил «пьяное ДТП» посреди дня в Ханты-Мансийске

Десять югорчан стали фигурантами уголовных дел за пьяное вождение

​Югорчанин устроил «пьяное ДТП» посреди дня в Ханты-Мансийске
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

За прошлую неделю полицейские задержали в Югре 108 водителей с признаками опьянения. Десять из них, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения, стали фигурантами уголовных дел, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Один из водителей - житель Кондинского района - учинил «пьяное ДТП» посреди дня в Ханты-Мансийске. Авария произошла в районе дома 19 по улице Объездная. По данным ведомства, 36-летний водитель Kia не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия и наехал на препятствие. В результате аварии автомобиль получил повреждения, сам водитель не пострадал.

Сообщать о пьяных водителях можно в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102), а также в Телеграме в чат-боте «ДПС ХМАО – Югра».


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Сегодня в 15:00, просмотров: 107, комментариев: 0
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