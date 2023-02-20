Десять югорчан стали фигурантами уголовных дел за пьяное вождение

За прошлую неделю полицейские задержали в Югре 108 водителей с признаками опьянения. Десять из них, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения, стали фигурантами уголовных дел, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Один из водителей - житель Кондинского района - учинил «пьяное ДТП» посреди дня в Ханты-Мансийске. Авария произошла в районе дома 19 по улице Объездная. По данным ведомства, 36-летний водитель Kia не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия и наехал на препятствие. В результате аварии автомобиль получил повреждения, сам водитель не пострадал.

Сообщать о пьяных водителях можно в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102), а также в Телеграме в чат-боте «ДПС ХМАО – Югра».