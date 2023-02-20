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Прокуратура помогла вернуть работу многодетной матери из ХМАО

Многодетную мать оставили без работы в сельской администрации ХМАО

Прокуратура помогла вернуть работу многодетной матери из ХМАО
Фото: pixabay

Многодетная мать из сельского поселения Перегребное обратилась в прокуратуру с жалобой на незаконное увольнение. В ходе проверки выяснилось, что женщина работала в администрации главным специалистом отдела правового обеспечения, муниципальной службы и социальной политики.

В январе 2022 года глава Перегребного издал приказ о прекращении трудового договора с югорчанкой. Однако, как выяснилось, женщину не уведомили должным образом о причинах происходящего.

«В целях устранения нарушений трудового законодательства прокурор района внес в адрес главы сельского поселения Перегребное представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

После этого незаконный приказ об увольнении отменили, многодетную мать восстановили в занимаемой должности, также ей выплатили заработную плату за время вынужденного прогула.


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Сегодня в 14:01, просмотров: 41, комментариев: 0
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