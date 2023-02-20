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​В Сургуте 26 февраля отметят Масленицу

Празднование Масленицы пройдет на Центральной площади Сургута 26 февраля

​В Сургуте 26 февраля отметят Масленицу
Иллюстрация: пресс-служба администрации Сургута

На Центральной площади Сургута в 12 часов 26 февраля пройдет народное гуляние «Румяная Масленица», сообщили в пресс-службе администрации города. Для жителей и гостей Сургута подготовили номера от творческих коллективов города, катания на северных оленях и собачьих упряжках, веселые конкурсы и состязания. Самым смелым сургутянам организаторы предлагают покорить масленичный столб.

Также на Центральной площади с 11:00 до 16:00 будет работать посвященная Масленице ярмарка. На ней можно будет угоститься блинами с разной начинкой, купить выпечку, сладости, сахарную вату, выпить горячий кофе или чай, а также приобрести сувениры на память.

Завершится праздник традиционным сжиганием чучела.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 114, комментариев: 0
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