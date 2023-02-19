В ХМАО прошел чемпионат по лыжным гонкам среди спортсменов с ограниченными возможностями

Югорские лыжники с ограниченными возможностями получили награды по итогам чемпионата и первенства по лыжным гонкам в зачет Параспартакиады и Сурдспартакиады Югры. Соревнования проходят в регионе в эти дни, напоминает Центр адаптивного спорта.

«Высшая ступень пьедестала почета чаще всего покорялась представителям Сургута, один из них, Георгий Мелкозеров, дважды становился самым быстрым на трассе среди лыжников с интеллектуальными нарушениями», — отметили сотрудники центра.

В итоге лидерами командного зачета стали сборные Сургута, Нижневартовска и Сургутского района. Эти и другие команды посвятят следующий месяц подготовке к новому этапу Параспартакиады — чемпионату и первенству по парабадминтону, они пройдут в апреле этого года. А сурдлимпийцы начнут тренировки к майским соревнованиям по легкой атлетике.