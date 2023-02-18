35 бутылок самодельного алкоголя изъяли полицейские в одном из магазинов Нягани

В одном из магазинов Нягани полицейские обнаружили 35 бутылок алкоголя без специальных акцизных марок и лицензии на продажу. Хозяйка магазина пояснила, что изготавливала алкогольную продукцию под названием «Домашний продукт» самостоятельно с целью дальнейшей продажи.

«Полицейские изъяли 22 литра нелегального алкоголя и аппарат для его изготовления. По заключению экспертов в бутылках находилась спиртосодержащая продукция на основе этилового спирта», - отметили в пресс-службе ОМВД по Нягани.

На хозяйку магазина завели административное дело по ст. 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».