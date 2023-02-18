Наталья Комарова назначила Олега Дресса врио директора «ЮграМегаСпорт»

У крупнейшего организатора спортивных событий в ХМАО «ЮграМегаСпорт» новый руководитель. Временно исполняющим обязанности директора назначен Олег Дресс. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова, сообщил официальный телеграм-канал регионального правительства.

«Прекратить полномочия директора автономного учреждения ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» Радченко Валерия Михайловича 17 февраля 2023 года. Возложить временное исполнение обязанностей директора автономного учреждения ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» на заместителя директора по спорту Дресса Олега Борисовича с 18 февраля 2023 года», - говорится в документе, который подписала глава региона.

Бывший руководитель организации Валерий Радченко покинул пост из-за переезда в Сочи для работы в подведомственном учреждении минспорта РФ.

Олег Дресс ранее работал заместителем директора по спорту АУ «ЮграМегаСпорт». На объектах учреждения тренируются лидеры сборных команд страны, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, проводятся игры Высшей и Молодежной хоккейной лиги.