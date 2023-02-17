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​4,5 тысячи обращений поступило в трудовую инспекцию Югры за прошлый год

4,5 тысячи югорчан обратились в трудовую инспекцию ХМАО в прошлом году

​4,5 тысячи обращений поступило в трудовую инспекцию Югры за прошлый год
Фото: pixabay

В трудовую инспекцию ХМАО в прошлом году поступило порядка 4,5 тысячи обращений. Треть из них касалась несвоевременной выплаты зарплаты и нарушений при начислении больничных выплат. Об этом сообщил руководитель региональной государственной инспекции труда Максим Новичков в эфире программы «Здесь и сейчас» на телеканале «Югра».

Самая непростая ситуация, по словам Новичкова, сложилась на предприятии «Горизонт» в Горноправдинске. Общий долг компании перед сотрудниками составил 120 млн рублей. После разбирательств работодатель выплатил треть долга. Ожидается, что оставшиеся деньги работники предприятия получат до конца февраля.

Ранее сообщалось, что на начало февраля задолженность югорских компаний перед сотрудниками составила 167,8 млн рублей. За прошлый год прокуратура ХМАО совместно с правительством округа и другими органами добились погашения долгов по зарплате на общую сумму свыше 396 млн рублей.


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Сегодня в 14:45, просмотров: 116, комментариев: 0
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